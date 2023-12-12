Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL'ye dayandı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:44

Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL'ye dayandı

Altın fiyatları tarafında ciddi yükselişler meydana geldi. Bu artışlardan en çok etkilenen ise Trabzon Hasır Bileziği oldu. Dünyaca üne sahip olan bileziğin fiyatı 350.000 TL'ye dayandı.

Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL’ye dayandı

Altın gram fiyatı her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziğini etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon Hasır Bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.

Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL’ye dayandı

FİYATLARINDA ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2023 yılında altın fiyatlarındaki artışla birlikte Trabzon Hasır Bileziği'ne fazla bir ilgi olmadığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL’ye dayandı

"YATIRIMCI BURADA SON DERECE KAZANÇ ELDE ETTİ"

Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği, gram altının yükselmesiyle birlikte beklenen satışı yapamadıklarını kaydeden Yazıcı, "Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi. Yatırımcı tarafından bakıldığında yılbaşında bin 400 TL seviyelerinde iken bugün bin 950-2 bine kadar rakamları oluştu. Dolayısıyla yatırımcı burada son derece kazanç elde etti.

Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL’ye dayandı

Bakıldığında yüzde 30 ila 50 arasında fark oluşmuştu. Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde yüze varacak şekilde yukarı doğru gidebilir. O bakımdan yatırımcı hiç panik hiç endişe içinde olmasın gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca bin 940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle" dedi.

Altın fiyatları yükselişi en çok onu etkiledi! Fiyatı 350.000 TL’ye dayandı

"2024 YILI ALTIN GRAM FİYATI 2 BİN 400'LERE TIRMANABİLİR"

nümüzdeki yıl gram altın fiyatının 2 bin 400'lere tırmanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Yazıcı, "2024 yılında rakam olarak iki bin 300, iki 400 özellikle ONS bekliyorum. Bu neyi ifade eder, doların da 30 -35 bin bandında olabileceğini ön görüyorum. Önümüzde yerel seçimler var 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye'nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte.

SON DAKİKA