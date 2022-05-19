Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:33

Altın fiyatları canlı takip ekranı, Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durumu merak edenler tarafından sabah.com.tr canlı altın fiyatları ekranı üzerinden anlık takip ediliyor. Piyasaları anlık olarak takip eden vatandaşlar, geçtiğimiz hafta 900 TL civarında hareket eden gram altın fiyatı için güncel durumu merak ediyor. 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuyla ele alınan canlı alış satış rakamları, aşağıdaki linkten takip edilebiliyor. 19 Mayıs 2022 altın fiyatları ile bugün altının gramı kaç TL?