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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:33

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı, Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durumu merak edenler tarafından sabah.com.tr canlı altın fiyatları ekranı üzerinden anlık takip ediliyor. Piyasaları anlık olarak takip eden vatandaşlar, geçtiğimiz hafta 900 TL civarında hareket eden gram altın fiyatı için güncel durumu merak ediyor. 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuyla ele alınan canlı alış satış rakamları, aşağıdaki linkten takip edilebiliyor. 19 Mayıs 2022 altın fiyatları ile bugün altının gramı kaç TL?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

Canlı altın fiyatları, hediyelik ve yatırım amacıyla tam, yarım, gram, çeyrek altın almayı düşünenlerin gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen ve FED faiz kararı, enflasyon oranı gibi verilerle inişli çıkışlı bir hareket izleyen rakamlar, bugün 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorularıyla inceleniyor. Canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL? İşte merak edilenlerin yanıtı, canlı altın fiyatları ve güncel alış satış rakamları!

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler ışığında altın alış satış fiyatı canlı grafikte yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 850,79

SATIŞ: 882,29

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.050,00

SATIŞ: 3.097,00

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.091,00

SATIŞ: 6.172,00

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Mayıs ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, canlı alış satış rakamları ile bugün altının gramı kaç TL?

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.251,00

SATIŞ: 6.333,00

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