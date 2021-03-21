Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz Cuma gününü 404 lira civarında kapattı. Altının alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken hem sabah saatleri hem de gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı 373 lira civarında işlem görürken, uzmanlardan altın düşecek mi yükselecek mi yorumları gelmeye devam ediyor. Öte yandan ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 21 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları