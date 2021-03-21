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Haberler Galeri Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Mart Pazar)

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar? (21 Mart Pazar)

'dan ile ilgili güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz Cuma gününü 404 lira civarında kapattı. Altının alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken hem sabah saatleri hem de gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı 373 lira civarında işlem görürken, uzmanlardan altın düşecek mi yükselecek mi yorumları gelmeye devam ediyor. Öte yandan ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, sayfası ile 21 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:11
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

ile ilgili 'dan gelen bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları, yeni yıl ile birlikte düşüşe geçmişti. Son haftalarda durgun bir süreç geçiren altın bu hafta sert düşüş yaşadı. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, sayfası ile 21 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

21 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.754,00

Satış: 2.843,00

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.774,00
  • Satış: 2.816,00

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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.341,00
  • Satış: 1.384,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

TAM ALTIN

  • Alış: 2.676,51
  • Satış: 2.731,35

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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Pazar

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,37
  • Satış: 401,81

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