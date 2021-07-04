Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündeme geliyor. Fiyatlarındaki ani iniş çıkışlarla dikkat çeken sarı metalin 4 Temmuz bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 498 TL olarak kaydedildi. Öte yandan yine gelen verilere bakıldığında çokça tercih edilen çeyrek halinin fiyatı ise 808 TL ile güne başladı. Bu noktada "4 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ise yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları son dakika gelişmeleri…