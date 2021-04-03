Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yeniden gündemdeki yerini alıyor. Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal, 3 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen haber göre gram fiyatı 453 TL iken çeyrek fiyatı ise 733 TL olarak kaydedildi. Bu kapsamda "Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı – güncel rakamlar…