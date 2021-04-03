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Haberler Galeri Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.04.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 21:51

Altın fiyatlarında hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen gelişmeleriyle yeniden gündemdeki yerini alıyor. Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal, 3 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen haber göre gram fiyatı 453 TL iken çeyrek fiyatı ise 733 TL olarak kaydedildi. Bu kapsamda "Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı – güncel rakamlar…

Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

anlık gelişmeleriyle her gün milyonların araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 500 TL'nin üzerinde seyrettiği dönemin ardından bir süre düşüş yaşayan sarı metal şimdi ise yeniden grafiğindeki yukarı yönlü hareketini tazelemişti. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve çeşitli nedenlerle fiyatlardaki son durumu takip eden binlerce kişi "Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Nisan altın fiyatları ve tüm gelişmeler…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Bir dönem durgunluğunu koruyan sarı metal ardından ise piyasalardaki hareketlilikle beraber ciddi artışlara imza atmış ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Özellikle yatırımcıları tarafından anlık veriler yakından takip edilirken vatandaşlar altının yükselecek mi yoksa düşecek mi olduğu konusunda detaylı bilgi için uzman yorumlarını da yakından takip ediyor.

Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 3 NİSAN 2021

2 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.978,00
  • Satış: 3.056,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.983,00
  • Satış: 3.028,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 455,39
  • Satış: 455,56

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 3 Nisan bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.457,00
  • Satış: 1.495,00

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