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Haberler Galeri Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 05:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 14:04

fiyatlarında yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili hareketliliği yaşanıyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar piyasaları şekillendirirken fiyatlarındaki alış ve satış dengesi merak konusu oluyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal son aylarda yükselişe geçerken bugün gram altın 450 TL, 22 ayar bilezik 406 liradan işlem görüyor. İnişli ve çıkışlı grafiği sebebiyle sabah saatlerinden itibaren canlı rakamlar sorgulanıyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar!

Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

gelişmeleri ile sabah saatlerinden itibaren milyonların gündeminde yer alıyor. Piyasaların ilk işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce alış ve satıştaki rakamları sorguluyor. Tam bu noktada fiyatları ne kadar, 5 Nisan 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek sorularına yanıt aranıyor. Bugün gram altın 450 lira, tam altın 2 bin 880 lira, çeyrek altın 730 liradan işlem görerek yukarı yönde güne başladı. İşte altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? SON DAKİKA CANLI RAKAMLAR!

Piyasaların ilk açılış gününde altın fiyatları bugün güne hareketli başladı. Son olarak yukarı yönde yükselişe geçen canlı ve güncel rakamlar ile son dakika altın fiyatları şöyle;

Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,15

SATIŞ: 437,94

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.977,00

SATIŞ: 3.062,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.983,00

SATIŞ: 3.028,00

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi! 5 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.880,28

SATIŞ: 2.938,97

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