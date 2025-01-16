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Haberler Galeri Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 22:26

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının öncesinde güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatları için 2025 tahmini yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın 2025 yılında kaç para olacak? İşte, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin lirayı geçti. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 669 bin 211,01 lira, işlem miktarı ise 589,95 kilogram oldu.

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 196 bin 288,08 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Halkbank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

Peki altın fiyatlarında son durum ne? Uzmanlar yeni rekor için hangi seviyeyi işaret etti. İşte cevaplar...

ONS ALTIN
ALIŞ:$2.715,94
SATIŞ:$2.716,25
Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

GRAM ALTIN
ALIŞ: 3,093,79
SATIŞ: 3.094,30

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ:3.095,82
SATIŞ: 3.096,34
SON DAKİKA