Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 196 bin 288,08 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Halkbank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.