Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
22:26
Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! İşte 2025 için çarpıcı gram altın tahmini
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının öncesinde güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatları için 2025 tahmini yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın 2025 yılında kaç para olacak? İşte, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...