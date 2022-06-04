Altın gram fiyatı 3 haftadır yükseliş trendi içerisine girdi. Gram altın 993 TL'yi görerek 2022 yılının rekorunu tazeledi. Altın fiyatları, dünyada merkez bankalarının faiz artırımları ile sıkı para politikalarına geçiş adımlarına rağmen, artan enflasyonist baskılar ve resesyon endişeleriyle destek buldu. Fed'in giderek şahinleşen tutumu dolar endeksinde yükselişleri beraberinde getirdi. Altın fiyatları için yaşanan bu oynaklık sonrası Kapalıçarşı'da canlı ve güncel gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. İşte altın yatırımcısı için canlı rakamlar.