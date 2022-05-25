Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:54

Altın fiyatları yeni haftada küresel gelişmelere paralel hareketli seyrediyor. Dün 947'ye kadar geri çekilen altın gram fiyatı, ons tarafından esen rüzgarla 969 TL bandını aşarak 5 ayın rekorunu kırdı. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçme adımlarına rağmen altın fiyatları, artan resesyon endişlerinin etkisiyle hem ons hem de gram altın tarafında yönünü yukarı çevirdi. Artan altın talebi nedeniyle yaşanan bu oynaklık sonrası Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı sık sık takip ediyor. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için 25 Mayıs 2022 canlı ve güncel altın fiyatları...