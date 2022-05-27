ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyatı üst üste 5 yükselişin ardından denge arıyor. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 980 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.