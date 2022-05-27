Altın fiyatları için haftanın son işlem gününde oynaklık arttı. Altın gram fiyatı 980 TL'yi aşarak 2022 yılının rekorunu tazeledi. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş adımlarına rağmen 'Resesyon' endişeleriyle güvenli liman gömleğini giyen altın, artan taleple beraber yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...