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Haberler Galeri Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:39

Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

Altın fiyatları için haftanın son işlem gününde oynaklık arttı. Altın gram fiyatı 980 TL'yi aşarak 2022 yılının rekorunu tazeledi. Dünyada merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş adımlarına rağmen 'Resesyon' endişeleriyle güvenli liman gömleğini giyen altın, artan taleple beraber yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı 980 lirayı aşarak son 5 ayın ve 2022'in zirvesini tazeledi. Fed öncülüğünde dünya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş dönemine girmesi altın fiyatları, ons öncülüğünde hareketli günler geçiriyor. Geçen haftalarda Fed yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar bandına çekilen ons altın yeniden 1.850 dolar bandını aştı. Buradan aldığı destekle gram altın fiyatı hafta boyunca rekor tazeledi.

  • Altın fiyatları neden yükseliyor?
  • Altın fiyatlaması için öne çıkan gelişmeler neler?
  • Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

İşte altın yatırımcısı için günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyatı üst üste 5 yükselişin ardından denge arıyor. Bununla beraber yeni günde de gram altın fiyatları 980 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

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Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Altın gram fiyatı rekor tazeledi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 27 Mayıs 2022 bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2022 CUMA BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 979,67
SATIŞ (TL) 979,90

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