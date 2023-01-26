Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altın fiyatları neden yükseldi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Ons altın 2023 yılındaki küresel gelişmelerle birlikte yılbaşından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. ABD enflasyon verisi ardından ons altın bir kez daha değer kazanarak 9 ayın zirvesini gördü. Peki ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları için beklentiler neler? İşte detaylar...