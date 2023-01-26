Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altın fiyatları neden yükseldi? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor. Ons altın 1949 dolar düzeyi ile 9 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise 1178 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları Fed'in yılın son aylarında para politikasında yeni sinyaller vermesiyle beraber yükseliş trendine girdi. Ons altın fiyatı ve ons altından destek gören gram altın fiyatı Kasım ayı Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası yönünü yukarı çevirdi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...