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Haberler Galeri Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:27

Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı 3 haftadır yükseliş trendi içerisine girdi. Gram altın 993 TL'yi görerek 2022 yılının rekorunu tazeledi. Altın fiyatları, dünyada merkez bankalarının faiz artırımları ile sıkı para politikalarına geçiş adımlarına rağmen, artan enflasyonist baskılar ve resesyon endişeleriyle destek buldu. Fed'in giderek şahinleşen tutumu dolar endeksinde yükselişleri beraberinde getirdi. Altın fiyatları için yaşanan bu oynaklık sonrası Kapalıçarşı'da canlı ve güncel gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. İşte altın yatırımcısı için canlı rakamlar.

Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

Gram altın fiyatları 993 TL'yi aşarak yükseliş trendini sürdürdü ve 2022'in zirvesini yeniledi. Fed öncülüğünde dünya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş dönemine girmesine rağmen altın fiyatları, ons öncülüğünde dünyada körüklenen enflasyonist baskılar ve 'Resesyon' endişeleriyle hareketli günler geçiriyor. Geçen haftalarda Fed yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar bandına çekilen ons altın yeniden 1.860 dolar bandının üzerinde işlem görüyor. Uzmanlar 1.868 dolar seviyesinin önemli direnç seviyesi olduğuna dikkat çekti.

  1. Altın fiyatları neden yükseliyor?
  2. Altın fiyatlaması için öne çıkan gelişmeler neler?
  3. Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

İşte altın yatırımcısı için 3 Haziran 2022 günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 1000 TL'YE YÖNELDİ

Gram altın fiyatı 993 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti ve 2022 yılının zirvesini yeniledi. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

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Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskılar ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını ifade etti.

Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

Resesyon beklentileri faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Altın gram fiyatı yeni günde de rekor kırdı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 3 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2022 BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 991,26
SATIŞ (TL) 991,46

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