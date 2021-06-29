Altın rezervi için adımlar hızlanıyor! Bu hamleler Türkiye'yi 'ALTIN LİGİ'nde üst sıraya taşıyacak

"ALTIN MİKTARININ ARTACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Gülal, hem ülke hem de bölge ekonomisi için son derece kıymetli ve anlamlı bir tesisin Mollakara'da inşa edileceğini belirterek, "20 tonluk altın rezervi söz konusu. İlave olarak Van ve Ağrı, 16 tane daha arama ruhsatımız var. Bunlarla ilgili izin çalışmalarımız devam ediyor. O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.