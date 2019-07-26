Altın zengini ülkeler! Devleri geride bırakan Türkiye'nin ne kadar altını var?
Altın zengini ülkeler! Devleri geride bırakan Türkiye'nin ne kadar altını var?
Ülkelerin altın rezervi ne kadar? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar ve dünyada kaçıncı? İşte bu soruların cevabı! İnsanlığın kendini bildi bileli en değerli madeni olan altın hala zenginlikle birlikte anılıyor. Elbette altına sahip olmak ekonomik olarak da güçlü olmak anlamına geliyor. Bu sebeple de en fazla altın rezervine sahip ülkeler yine dünyanın en büyük ekonomileri olarak göze çarpıyor. Peki dünyada son altın sıralaması nedir? ABD, Rusya, Çin ve elbette Türkiye'nin zirveye oynadığı rakamlar belli oldu. İşte Dünya Altın Konseyi'nin verdiği bilgilere göre en fazla altını olan ülkeler!
Giriş Tarihi: 26.07.2019
13:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
14:06