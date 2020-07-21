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rekorları sevdi! düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

Pandemi süreci en çok fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı altına yönlendirmeye devam ediyor. Dolar kurunun dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri tarafına çevirdi. Altının onsunda 1820 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle tarihi zirvesi olan 401 liranın üzerini görerek rekorunu tazeledi. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor. Türk halkının en çok merak ettiği yatırım enstrümanı altın hakkında araştırmalar sıklaşıyor. Yatırımcı en çok, " Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi, düşecek mi, bu fiyatlardan ", " Elinde altını olan ne yapmalı " gibi sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatlarının seyri konusunda yerli yabancı uzman görüşleri haberin detayında…

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:40
Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

Dolar kuru 6,83-6,86 lira arasında dar bantta sıkıştı. Kurda volatilite gittikçe azaldı. Faiz getirisi enflasyon oranının altında kalarak reel anlamda negatif getiri sağlıyor. Hal böyle olunca risk sevmeyen yatırımcının tercihi oldu. Dolar kurundaki hareketsizlik altında gözleri tarafına çevrilmesine neden oldu. Altının onsunun 2011 yılında gördüğü 1921 dolar ile tarihi zirvesine yaklaşarak 1820 doları görerek 9 yılın rekorunu tazelemesi gram altına yaradı. 401,37 lirayla bir rekorda yaptı. Bugün sabah saatlerinde altının fiyatı 401 liranın üzerinde tutunma mücadelesi veriyor. Bu durum altın yine mi rekor tazeleyecek sorusunu gündeme getiriyor.

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

"ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞLER OLABİLİR"

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürbüz, ABD-Çin ilişkilerinde gelebilecek gerilim haberlerinin altının onsunda sert yükselişlere sebebiyet verebileceğinin altını çizerek, "Dünyadaki bol likiditenin altın ve borsalar tarafına kaymasını bekliyoruz" dedi.

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Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

Gürbüz'ün A Para'daki o yorumları:

Gürbüz: Altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

"KAR REALİZASYONLARI İLE GERİ ÇEKİLME BİR ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da fiyatlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Negatif faizden kaçan yatırımcıların altını tercih etmelerinin sürmesini beklediğini ifade ederek, "Kar realizasyonları ile geri çekilme bir alım fırsatı olabilir. tarafında yeni rekor seviyeleri bekliyoruz bunun neticesinde de gram altında da rekor seviyeleri görebiliriz" dedi.

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

Çiçek'in A Para'daki o açıklamaları:

Altında yeni rekor mu geliyor?

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

"ALTINDA ÇIKIŞLAR NET AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET YARATMIYOR"

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da fiyatlarının seyrini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ürkün, yaşanacak tüm gelişmelerin altını yukarı yönlü olmaya teşvik edebileceğini ifade ederek, "Altında çıkışlar net aşağı yönlü hareket yaratmıyor" dedi. Uzman isim ayrıca altında kritik gördüğü seviyeleri açıkladı.

Altın rekorları sevdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

A Para'daki Ürkün'ün fiyatları hakkındaki yorumları:

Altın yükselişini sürdürecek mi?

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