Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ALTINKILIÇ GIDA KAÇ LOT VERİR?
Satılan paylar için bir tahsisat belirlenmemiş olup payların tamamı eşit dağıtılacak ve halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.
Altınkılıç Gıda halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
2.1 Milyon katılım~ 17 Lot (390 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL)
3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL)
3.7 Milyon katılım~ 10 Lot (229 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL)
4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL)