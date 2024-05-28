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Haberler Galeri Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 22:40

Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Altınkılıç Gıda talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 778 Milyom TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 30.25 olarak duyuruldu. Peki, Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Altınkılıç Gıda halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında herhangi bir ortak satışı gerçekleşmeyecek olup paylar, 22,98 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Şirket 78.115.000 TL nominal değerli mevcut sermayesini 33.885.000 TL artırarak 112.000.000 TL'ye çıkaracak. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte ALKLC talep toplama tarihleri...

Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ALTINKILIÇ GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Altınkılıç Gıda talep toplama tarihleri de belli oldu.

Altınkılıç Gıda halka arzında talep toplama süreci 29-30 Mayıs tarihleri arasında 2 gün boyunca devam edecek.

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Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ALTINKILIÇ GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Altınkılıç Gıda halka arzında herhangi bir ortak satışı gerçekleşmeyecek olup paylar, 22,98 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 778 Milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 30,25 olarak belirlendi.

Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ALTINKILIÇ GIDA HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Altınkılıç Gıda 'ALKLC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ALTINKILIÇ GIDA KAÇ LOT VERİR?

Satılan paylar için bir tahsisat belirlenmemiş olup payların tamamı eşit dağıtılacak ve halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.

Altınkılıç Gıda halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

2.1 Milyon katılım~ 17 Lot (390 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL)

3.7 Milyon katılım~ 10 Lot (229 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL)

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