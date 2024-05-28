Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman? Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Altınkılıç Gıda halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında herhangi bir ortak satışı gerçekleşmeyecek olup paylar, 22,98 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Şirket 78.115.000 TL nominal değerli mevcut sermayesini 33.885.000 TL artırarak 112.000.000 TL'ye çıkaracak. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Altınkılıç Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte ALKLC talep toplama tarihleri...