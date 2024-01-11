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Haberler Galeri Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:11

Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

Gaziantep'e en yakın liman olan İskenderun Limanına ulaşımı sağlayacak 20 kilometrelik 3 tünelden oluşacak, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi' ihalesi yapıldı. Amanos Dağlarının altından geçecek olan projede, karayolunun yanı sıra demiryolu da yer alıyor. Yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanını kullanan Gaziantep, tünelin 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanını kullanacak.

MEHMET BONCUK
Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

Gaziantep'i, en yakın liman olan İskenderun Limanına bağlayacak olan Amanos Tünellerinin ihalesi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildi. Proje kapsamında; toplamda 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek.

Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

Daha önce sadece çift şeritli karayolu olarak planlanan tünel projesine tek hatlı bir demiryolu da eklendi. Tüneller tamamlandığında, 250 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan Gaziantep, deniz yolu ihracatı için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanını yerine, 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanını kullanacak.

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Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

İskenderun Limanı üzerinden ihracat yapılmasıyla ihracatta lojistik ve zaman maliyetinin düşmesiyle dış ticarette rakiplere karşı büyük avantajlar elde edilecek.

Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OSB'SİNİN DE İLHAM KAYNAĞI

Proje, Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesinin de kurulmasına ilham kaynağı oldu. Proje dikkate alınarak kuruluş çalışmalarına başlanan ve Gaziantep-Kilis ortak sanayi bölgesi olarak tasarlanan Türkiye'nin tek parçadaki en büyük sanayi bölgesi olacak Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden limana ulaşım da 87 kilometreye düşmüş olacak.

Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak

75 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan ve 6. Bölge teşvikleri kapsamında yer alan bölgede, oluşan cazibe üzerine 6,5 milyon metrekarelik alanda yüzlerce fabrika kurulacak. Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsisi deprem öncesinde gerçekleştirilmiş, ancak bölgede 3,5 milyon metrekarelik alan da rezerv bölge olarak belirlenmişti.

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