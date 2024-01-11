Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:11
Amanoslara çılgın proje! Start verildi: Ulaşım kısalacak
Gaziantep'e en yakın liman olan İskenderun Limanına ulaşımı sağlayacak 20 kilometrelik 3 tünelden oluşacak, "Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi' ihalesi yapıldı. Amanos Dağlarının altından geçecek olan projede, karayolunun yanı sıra demiryolu da yer alıyor. Yılda yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanını kullanan Gaziantep, tünelin 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanını kullanacak.