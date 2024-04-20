Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
16:03
Ankara-İzmir arası 3,5 saat! Yeni YHT için tarih verildi! Bakan Uraloğlu: Ticaret ve turizmi harekete geçirecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla, güzergâh üzerindeki tüm bölgenin kalkınmasında adeta bir lokomotif olacağını, ticaret ve turizm açısından da bölgeyi harekete geçireceğini vurgulayarak, "Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.