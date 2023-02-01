Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve en köklü mahallelerinden olan "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz.



