Giriş Tarihi: 01.02.2023 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
13:35
Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ankaralılar için bir hayaldi, o hayali gerçekleştiriyoruz, nisan ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Bakan Kurum: "44 bin metrekarelik yeşil alanı, açık AVM konseptiyle rekreasyon alanı, biyolojik göleti, kütüphanesi, gençlik merkeziyle yediden yetmişe Ankaralıların buluşma mekanı, cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı