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Haberler Galeri Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor
Giriş Tarihi: 01.02.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 13:35

Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ankaralılar için bir hayaldi, o hayali gerçekleştiriyoruz, nisan ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Bakan Kurum: "44 bin metrekarelik yeşil alanı, açık AVM konseptiyle rekreasyon alanı, biyolojik göleti, kütüphanesi, gençlik merkeziyle yediden yetmişe Ankaralıların buluşma mekanı, cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı

Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve en köklü mahallelerinden olan "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz.

Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Nisan ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Saraçoğlu Mahallesi projesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, "Eleştirenler bu proje bittiğinde burayı gördüklerinde şaşıracak, özeleştiri yapacak." diye konuştu.

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Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Saraçoğlu Mahallesi 44 bin metrekarelik yeşil alanı, açık AVM konseptiyle rekreasyon alanı, biyolojik göleti, kütüphanesi, gençlik merkeziyle yediden yetmişe Ankaralıların buluşma mekanı, cazibe merkezi olacak.

Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa ve çevre merkezli bir anlayışla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, hayata geçen "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi"de sona yaklaşıldığı müjdesini vererek, "Nisan ayında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Türkiye Yüzyıl'ında, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız." dedi.

Ankara’nın bir cazibe merkezi olacak! Bakan Kurum yerinde inceledi: Dev proje açılıyor

"ANKARA, TÜRKİYE'NİN KALBİ, BAŞKENTİ. ANKARA'NIN KALBİ DE KIZILAY'IMIZ VE SARAÇOĞLU MAHALLEMİZ"

Bakan Kurum, Saraçoğlu Mahallesindeki yenileme çalışmalarının Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde başlattıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti.

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