Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:02

Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen yasalar anne ve anne adayları için önemli destekleri barındırıyor. İşte çoğu çalışanların bilmediği erken emeklilik hakkı ve daha birçok avantajlar...

Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

Son yıllarda kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını sağlayacak önemli düzenlemeler hayatımıza girdi. Böylece hem anne olup hem de çalışma imkanlarının önü açıldı. Annelere, anne adaylarına ve kadınlara yasalarımızdan kaynaklanan önemli destekler de bulunuyor.

Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre emeklilikten maddi desteklere, kreş hakkından, izin sürelerine kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj sunuluyor.

Özellikle anneler ve anne adayları için yasalarımızda bulunan avantajlardan bazıları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

1. ANALIK İZNİ

Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Bu süre 112 gün olarak kullanılıyor. Doktor raporlarıyla uzatılması da mümkün. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren, kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda. Örneğin ağır işlerde çalıştırılamıyor, gece mesaisi yaptırılamıyor.

Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

2. İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 12 bin 454 lira.

SON DAKİKA