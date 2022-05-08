Annelere 10 destek birden! Çoğu kişi bunları bilmiyor: 6 yıl erken emeklilik hakkı!

Son yıllarda kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını sağlayacak önemli düzenlemeler hayatımıza girdi. Böylece hem anne olup hem de çalışma imkanlarının önü açıldı. Annelere, anne adaylarına ve kadınlara yasalarımızdan kaynaklanan önemli destekler de bulunuyor.