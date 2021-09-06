Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Bir süreden beridir Apple'ın eski ve yeni çalışanları tarafından çalışma şartlarıyla ilgili yapılan eleştiriler gündeme geliyor. Bu konuyla ilgili olarak Twitter'da #AppleToo etiketi açıldı. Hatta Apple çalışanları tarafından 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde teknoloji devine davalar açıldı. Bu davalar şu anda NLRB tarafından inceleme alınmış durumda.