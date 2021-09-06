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Haberler Galeri Apple'da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!
Giriş Tarihi: 06.09.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 15:48

Apple'da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Apple bir yandan iPhone 13 tanıtımı için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan uygulama içi ödeme sistemiyle ilgili alınan kararlar ve çalışanlarıyla gündeme geliyor. Bilindiği üzere Güney Kore, kabul ettiği yasa tasarısıyla birlikte uygulama geliştiricilerin Google ve Apple'ın kendi uygulama içi ödeme sistemini zorunlu kullanmasından muaf tutmuştu. Hindistan'dan da benzer bir adım geldi. Diğer yandan Apple'ın eski ve yeni çalışanları şirketi #AppleToo ekiketi ile eleştiriyor. Birkaç gün önce ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kurulu (National Labor Relations Board/NLRB) ise Apple çalışanları tarafından şirkete karşı açılan iki davayı mercek altına aldı. Şimdi çalışanlar Apple'a açık bir mektup yazdı.

Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Bir süreden beridir Apple'ın eski ve yeni çalışanları tarafından çalışma şartlarıyla ilgili yapılan eleştiriler gündeme geliyor. Bu konuyla ilgili olarak Twitter'da #AppleToo etiketi açıldı. Hatta Apple çalışanları tarafından 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde teknoloji devine davalar açıldı. Bu davalar şu anda NLRB tarafından inceleme alınmış durumda.

Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Apple da konuyla ilgili olarak "Tüm endişeleri ciddiye alıyoruz ve kapsamlı şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan ve gizlilik açısından belirli konuları paylaşmıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Şimdi de Apple çalışanları kişisel varlıklarının şirket tarafından sıkı takip edilmesini ve şirket genelinde yeteri kadar şeffaflık olmamasını eleştiren bir mektup yazdı.

Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

Çalışanlar eleştirilerini 5 başlık altında topluyor:

-Kişisel dijital veya fiziksel varlıkların şirkete entegre edilerek sıkı takip edilmesi

-Şirket genelinde eşit ve şeffaf gelir dağılımının olmaması

Apple’da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!

-Üçüncü taraf kontrol mekanizmalarının yeteri kadar kabul görmemesi

-Kurumsal ve bireysel ilişkiler ile ilgili bölümlerin yeteri kadar öne çıkarılmaması

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