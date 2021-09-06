Giriş Tarihi: 06.09.2021 15:46Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 15:48
Apple'da sular iyice ısındı! Apple çalışanlarından, teknoloji devine açık mektup!
Apple bir yandan iPhone 13 tanıtımı için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan uygulama içi ödeme sistemiyle ilgili alınan kararlar ve çalışanlarıyla gündeme geliyor. Bilindiği üzere Güney Kore, kabul ettiği yasa tasarısıyla birlikte uygulama geliştiricilerin Google ve Apple'ın kendi uygulama içi ödeme sistemini zorunlu kullanmasından muaf tutmuştu. Hindistan'dan da benzer bir adım geldi. Diğer yandan Apple'ın eski ve yeni çalışanları şirketi #AppleToo ekiketi ile eleştiriyor. Birkaç gün önce ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kurulu (National Labor Relations Board/NLRB) ise Apple çalışanları tarafından şirkete karşı açılan iki davayı mercek altına aldı. Şimdi çalışanlar Apple'a açık bir mektup yazdı.