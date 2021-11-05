Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:08Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:11
Araba alacaklar dikkat! Türkiye'de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu
Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil markaları kısa süreliğine üretimi durdurmuş, ancak sonra yeniden üretime başlamışlardı. Diğer yandan ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte tüketiciler sıfır araçlara yönelmişti. Ekim ayıyla birlikte otomobil sektöründe hareketlenme yaşandı. Geçtiğimiz ay ülkemizde en çok satılan 10 otomobil markası belli oldu.