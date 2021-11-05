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Haberler Galeri Araba alacaklar dikkat! Türkiye'de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:11

Araba alacaklar dikkat! Türkiye'de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil markaları kısa süreliğine üretimi durdurmuş, ancak sonra yeniden üretime başlamışlardı. Diğer yandan ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte tüketiciler sıfır araçlara yönelmişti. Ekim ayıyla birlikte otomobil sektöründe hareketlenme yaşandı. Geçtiğimiz ay ülkemizde en çok satılan 10 otomobil markası belli oldu.

Araba alacaklar dikkat! Türkiye’de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

Uzun yıllardır ülkemizde en çok otomobil satan markalar olarak Renault, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi markalar gösteriliyordu. Peki son rakamlara göre en çok satan hangi marka oldu?

Araba alacaklar dikkat! Türkiye’de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

Satışlara marka özelinde baktığımızda, hem ekim ayında hem de yılın 10 aylık döneminde ilk üç ismin değişmediğini görüyoruz.

İşte Türkiye'de geçtiğimiz ay en fazla otomobil satışı gerçekleştiren markalar...

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Araba alacaklar dikkat! Türkiye’de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

FIAT

6 bin 865

Araba alacaklar dikkat! Türkiye’de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

RENAULT

4 bin 761

Araba alacaklar dikkat! Türkiye’de ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu

VOLKSWAGEN

3 bin 686

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