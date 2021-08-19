Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, bu araçların fiyatları 24 bin liradan başlıyor!

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...