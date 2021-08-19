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Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:58

Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, bu araçların fiyatları 24 bin liradan başlıyor!

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişiklik sonrasında bazı araç fiyatları için yüzde 16'lık indirim kararı alındı. Bu gelişmeyle birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sıfır araçların ve ikinci el otomobillerin fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak bu indirime rağmen piyasanın daha altında uygun fiyatla motosiklet, otomobil, kamyonet vs... bir araç almak mümkün. Peki nasıl oluyor? İşte burada Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan araçlar devreye giriyor. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste yayınlandı. Listedeki otomobillerin fiyatları 24 bin liradan başlıyor. Lafı daha fazla uzatmadan hangi araçların olduğuna birlikte bakalım.

Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, fiyatlar 24 bin liradan başlıyor!

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, fiyatlar 24 bin liradan başlıyor!

1996 BMW 525 TDS

Güncel Fiyat: 24.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2021

İhale Bitiş Tarihi: 24 Ağustos 2021 09:25

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Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, fiyatlar 24 bin liradan başlıyor!

2005 CHRYSLER VOYAGER

Güncel Fiyat: 75.975 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2021

İhale Bitiş Tarihi: 24 Ağustos 2021 09:30

Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, fiyatlar 24 bin liradan başlıyor!

2001 ÇEKICI IVECO

Güncel Fiyat: 75.000 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2021

İhale Bitiş Tarihi: 24 Ağustos 2021 09:00

Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, fiyatlar 24 bin liradan başlıyor!

1998 DORSE FRIGORIFIK

Güncel Fiyat: 86.250 ₺

Teklif Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2021

İhale Bitiş Tarihi: 24 Ağustos 2021 09:05

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