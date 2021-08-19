Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:58
Araba almak isteyenler dikkat! Yeni liste açıklandı, bu araçların fiyatları 24 bin liradan başlıyor!
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişiklik sonrasında bazı araç fiyatları için yüzde 16'lık indirim kararı alındı. Bu gelişmeyle birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sıfır araçların ve ikinci el otomobillerin fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak bu indirime rağmen piyasanın daha altında uygun fiyatla motosiklet, otomobil, kamyonet vs... bir araç almak mümkün. Peki nasıl oluyor? İşte burada Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan araçlar devreye giriyor. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste yayınlandı. Listedeki otomobillerin fiyatları 24 bin liradan başlıyor. Lafı daha fazla uzatmadan hangi araçların olduğuna birlikte bakalım.