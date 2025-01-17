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Haberler Galeri Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi
Giriş Tarihi: 17.01.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 19:11

Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay ortaya çıktı. Araba almak için kredi çekmek isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalar tarafından sağlanan taşıt kredisinin faizlerinde düşüş gerçekleşti. 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi taksiti 27 bin 987 TL oldu. Öte yandan 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu. Peki en uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor. Taşıt kredisinin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte banka banka en uygun taşıt kredisi faiz oranları...

Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından 2025 yılı ilk ayı itibarıyla bu karar kredi faizlerine de yansımaya başladı. 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi taksiti 27 bin 987 TL oldu.

Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

Otomobil piyasası yeni yıla yeni beklentilerle girdi. Son olarak 2022 yılında yapılan düzenlemenin ardından bugün gelinen noktada, güncel fiyatlar itibarıyla %45, %50, %60 ve %70'lik ÖTV indirim matrahına giren herhangi bir sıfır otomobil kalmadı. Bütün araçlar %80'lik ÖTV dilimi kapsamına dahil olurken, piyasada matrah düzenlemesi beklentisi artmaya başladı.

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Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

ÖTV düzenlemesinin gerçekleşmesi halinde "ikinci el" otomobil fiyatlarının da gerileyebileceği ifade ediliyor. Bu konuda henüz bir adım atılmazken, dikkatler bir yandan da taşıt kredisi faiz oranlarına çevrildi.

Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

TCMB'den geçen ay gelen ilk faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da düşüşler başladı. Gelecek hafta da TCMB'den politika faizinde yeni bir indirim bekleniyor.

Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE ÖDEME

12 ay vadede en uygun taşıt kredisi, ING Bank tarafından %3,74 oranla sunuluyor.

Buna göre 250 bin TL kredinin

-Aylık taksiti 27 bin 987 TL oluyor.

-Toplam geri ödeme 337 bin 422 TL oluyor.

-Faiz yükü ise yüzde 35 olarak gerçekleşiyor.

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