Giriş Tarihi: 17.01.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
19:11
Araba almak isteyenlere güzel haber! Taşıt kredisinde faizler düştü, işte en uygun aylık kredi taksidi
Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay ortaya çıktı. Araba almak için kredi çekmek isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından bankalar tarafından sağlanan taşıt kredisinin faizlerinde düşüş gerçekleşti. 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi taksiti 27 bin 987 TL oldu. Öte yandan 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu. Peki en uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor. Taşıt kredisinin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte banka banka en uygun taşıt kredisi faiz oranları...