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Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar yapılacak?

Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Kiralara TÜFE üzerinden yapılacak. Açıklanan enflasyona göre kiralara yüzde 15.18 oranında zam yapılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 11:20
Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayı enflasyonu yüzde 11.84 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyondan sonra kiralara yapılacak oranları da netleşti. 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre kiralara yüzde 15.18 oranında zam yapılacak.

Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski : 1000 lira

Yeni kira: 1151 lira

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Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski : 1100 lira

Yeni kira: 1267 lira

Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski : 1200 lira

Yeni kira: 1382 lira

Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski : 1300 lira

Yeni kira: 1497 lira

Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski : 1400 lira

Yeni kira: 1612 lira

Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eski : 1500 lira

Yeni kira: 1727 lira

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