Aralık enflasyonu açıklandı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Kiralara TÜFE üzerinden zam yapılacak. Açıklanan enflasyona göre kiralara yüzde 15.18 oranında zam yapılacak. İşte detaylar... Aralık ayı enflasyonu yüzde 11.84 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyondan sonra kiralara yapılacak zam oranları da netleşti. 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre kiralara yüzde 15.18 oranında zam yapılacak. İşte kiraya göre artış oranları: Eski kira: 1100 lira Eski kira: 1200 lira Eski kira: 1300 lira Eski kira: 1400 lira Eski kira: 1500 lira