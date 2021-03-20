ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

"AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktarların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, İHA'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, burada çok başarılı bir şekilde yapılmış."