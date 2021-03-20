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geliştirdi! Bakan bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "'ın geliştirdiği sistem 'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor" dedi. Bakan Varank ayrıca, "Türkiye'nin üreteceği çok önemli platformların aviyonik sistemlerinde ASELSAN çok etkili. Tüm bu sistemler tasarlanıyor, geliştiriliyor, uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 11:22
ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uygulanmaya başlandığını anımsatarak, 'ın geliştirdiği CATS sisteminin 'larda başarılı bir şekilde test edildiğini ve aktif olarak kullanılmaya başlandığını bildirdi.

ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

Varank, 'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığının bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemlerle, gelecek planlamalarına ilişkin bilgi alan Varank, çalışmaları yerinde inceledi.

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ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

Ziyareti sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Varank, ASELSAN'ın Akyurt tesislerinde özellikle elektro-optik ve aviyonik sistemleri geliştirdiğini ve ürettiğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'LERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'nin kendi teknolojilerini üretmede son yıllarda büyük gayret içinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor. Son yıllarda yakaladığımız gayretle birlikte Türkiye, savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 70'lerin üzerine çıkardı." diye konuştu.

ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

Varank, platform seviyesinde üretilen ürünlerin yanı sıra, bunların içindeki ekipmanların da üretilmesinin önemini vurgulayarak, "Bir sistemi kendiniz geliştirseniz de içinde çok kritik bir parçayı üretemiyorsanız o sistemleri kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla 'ın Akyurt'taki tesisleri bu manada da Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değerli ürün geliştirmek anlamında önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN geliştirdi! Bakan Mustafa Varank bizzat inceledi: Ve kullanılmaya başlandı

"AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktarların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. 'ın geliştirdiği bu sistem, 'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, burada çok başarılı bir şekilde yapılmış."

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