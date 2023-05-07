"Şekil Değiştiren İHA" oyun değiştirecek! TSK'nın yeni yardımcısı 2. aşamaya geçiyor

"ŞEKİL DEĞİŞTİREN İHA" OYUN DEĞİŞTİRECEK
ASELSAN AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına bağlı ASELSAN Araştırma Merkezi'nde yürütülen projeye, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında İTÜ ARC katkı sağladı.
Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi'nin temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor.
Proje kapsamında hava aracı ve fırlatıcısı geliştirildi ve tasarım doğrulamaları yapıldı, başarılı uçuş testlerine imza atıldı.
Kolları katlandıktan sonra fırlatıcı sisteme yerleştirilen İHA, fırlatma sonrası istenen yüksekliğe ulaştığında kanatlarını açıp pervanelerini döndürmeye başlıyor ve kararlı uçuşa geçiyor. İHA, bu sayede, hem sabit hem de hareketli platformlardan fırlatılabiliyor.
İHA, kolları katlanabildiği için düşük hacimlerde çok sayıda depolanabiliyor. Proje kapsamında yine ASELSAN tarafından hareketli araç üzerinden kullanılabilecek 5'li bir fırlatıcı sistem geliştirildi.
Üzerinde 4 kamera bulunan ve kısa sürede 200 metre irtifaya çıkan İHA'nın ürünleştirme aşamasına geçtikten sonra keşif-gözetleme amaçlı kullanılması amaçlanıyor.