"Şekil Değiştiren İHA" oyun değiştirecek! TSK'nın yeni yardımcısı 2. aşamaya geçiyor

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YENİ YARDIMCISI

Hareketli araç üzerinden kalkış yapabiliyor olmak önemli bir operasyonel kabiliyet sağlayacak. Bu sayede askeri personelin aracı durdurup bir İHA kaldırmasının ve bu sırada açık hedef haline gelmesinin önüne geçilecek. ASELSAN mühendisleri bunu önlemek amacıyla İHA'yı hareketli araç üzerinden hızlı şekilde atma yöntemini seçti.

Böyle bir İHA'nın sabit noktalardan atılmasıyla da çok hızlı şekilde yüksek irtifaya çıkıp anlık görüntü aktarabilmesi mümkün olacak. Klasik döner kanatlı İHA'ların söz konusu irtifaya çıkıp görüntü aktarma süresi çok daha uzun sürüyor.