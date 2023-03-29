Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplarken Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında tekrar toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir asgari ücret belirleyecek. ÖNCE EMEKLİLER SONRA İŞÇİLER Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan emeklilerin taban maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Ardından emekli ikramiyelerinin 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldığı açıklandı. Bu iki düzenleme ile ilgili yasa da TBMM'de komisyondan geçti. Genel Kurul'da oylandıktan sonra uygulanacak. Buna göre Nisan ayında EYT'liler dahil tüm emekliler için en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanırken 20 Nisan'dan önce verilecek bayram ikramiyesi de 2000 TL olarak ödenecek. Emekliler ayrıca Temmuz ayında enflasyona göre yeni bir maaş artışı da alacak. Emekliler ile birlikte işçiler için de Temmuz ayı zam ayı olacak. Asgari ücret yeniden belirlenecek. ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2022'DE DE YAPILMIŞTI Normal şartlarda asgari ücret her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından belirleniyor ve bütün yıl uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret Haziranda toplanan komisyonca bir ara zam ile artırılmış ve net 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yapılan zam oranı ise yüzde 30 olmuştu. Yıllık artışa bakıldığında ise yüzde 90'ın üzerinde bir asgari ücret zammı yapılmış oldu. Geçen yıl yapılan ara zam sonrası asgari ücret hesabı şöyle olmuştu: ASGARİ ÜCRET 6.471,00 TL ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI YÜZDE 54,7 OLDU 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret içinde Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti yüzde 54,7 artışla brüt 10.008 TL net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu. Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti: 2023 Asgari Ücret Brüt 10.008,00 TL ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NASIL YAPILACAK? Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yılda yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor. ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLABİLİR? Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonu daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi de hesaplanabilir. Ancak önümüzdeki 4 aylık enflasyon bunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak. Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak. Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak. Son 5 yıldaki asgari ücretler ise şöyle belirlenmişti: 2018 yılı asgari ücret SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERLERİ, ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM VE EN YENİ GELİŞMELER SABAH.COM.TR'DE!