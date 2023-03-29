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Haberler Galeri Asgari ücret 10 bin TL'yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 17:02

Asgari ücret 10 bin TL'yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Peki bu nasıl uygulanacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Kimler bu artıştan yararlanabilecek? İşte cevabı…

FARUK ERDEM
Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplarken Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında tekrar toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir asgari ücret belirleyecek.

Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

ÖNCE EMEKLİLER SONRA İŞÇİLER

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan emeklilerin taban maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Ardından emekli ikramiyelerinin 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldığı açıklandı. Bu iki düzenleme ile ilgili yasa da TBMM'de komisyondan geçti.

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Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Genel Kurul'da oylandıktan sonra uygulanacak. Buna göre Nisan ayında EYT'liler dahil tüm emekliler için en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanırken 20 Nisan'dan önce verilecek bayram ikramiyesi de 2000 TL olarak ödenecek.

Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Emekliler ayrıca Temmuz ayında enflasyona göre yeni bir maaş artışı da alacak. Emekliler ile birlikte işçiler için de Temmuz ayı zam ayı olacak. Asgari ücret yeniden belirlenecek.

Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2022'DE DE YAPILMIŞTI

Normal şartlarda asgari ücret her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından belirleniyor ve bütün yıl uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret Haziranda toplanan komisyonca bir ara zam ile artırılmış ve net 5.500 TL'ye çıkartılmıştı.

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