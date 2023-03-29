Asgari ücret 10 bin TL’yi geçiyor! İşte milyonların merak ettiği o hesap: Temmuz zammı nasıl yapılacak?

Genel Kurul'da oylandıktan sonra uygulanacak. Buna göre Nisan ayında EYT'liler dahil tüm emekliler için en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanırken 20 Nisan'dan önce verilecek bayram ikramiyesi de 2000 TL olarak ödenecek.