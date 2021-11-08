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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 11:27

Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 yüzde enflasyonun yaklaşık yüzde 7 üzerinde 21,56'lık artışla 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret 2022 için ipuçları da gelmeye başladı. 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret haberleri yılın son aylarına girilmesiyle gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlanacak" diye konuşurken, çalışmanın çok kapsamlı olacağının altını çizdi. Öte yandan veriler açıklandıkça asgari ücret tahmini konusunda yeni hesaplar oluşmaya başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 zammı için yeni hesaplar…

METE DİRİCE
Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret çalışmaları hakkında Bakan Bilgin'den son dakika açıklamasının gelmesiyle beraber, "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.

Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin yakında zamanda başlayacağını belirterek, çalışmanın sosyal adalet mekanizması yönüne dikkat çekti.

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Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

"ASGARİ ÜCRET MESELESİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK"

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı için ipuçları geliyor | Video

Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET İÇİN BU AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Bilgin, asgari ücret düzeyinin esas etkisinin özel sektördeki ücret seviyesini etkilediğini belirtti. Bilgin, asgari ücret örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren temel unsur olduğunun altını çizerek, "Bu asgari asgari ücret dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi yönünde çalışacağız" dedi.

Asgari ücret 2022 için üçlü hesap: Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN MEMUR ZAMMI İÇİN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda memur zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözüyle talimatı vermiş, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklisi enflasyonun üzerinde zam almıştı.

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