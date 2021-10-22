Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni asgari ücret hesabı

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari ücret 2022 konusunda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" vurgusu dikkat çekti. Veriler açıklandıkça asgari ücret konusunda ipuçları da gelmeye başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2022 zammı için o yeni hesap…