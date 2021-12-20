Asgari ücret 2022 sonrası sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

Asgari ücret 2022'in ardından tüm gözler yeni yılda uygulanacak emekli ve memur maaşları zammına döndü. Beklentilerin oldukça üzerinde, yarım asrın en büyük artışıyla beraber asgari ücret 4.253 TL'ye yükseldi. Bununla beraber Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için zamlı maaş beklentileri de arttı. Memurlar ve memur emeklileri için ek protokol ile ilave zam yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan emekli ve memur maaşları ile ilgili ipuçları da gelmeye başladı...