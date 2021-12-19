Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

2022 memur ve emekli zammı için geri sayım sürüyor. Asgari ücret 2022'nin yüzde 50'nin üzerinde açıklanması birçok çalışanı sevindirirken, artık gözler 2022 yılında uygulanacak memur ve emekli zammı ile beraber yeni maaşlarda olacak. Emeklilerin beklediği enflasyon oranı ile ilgili önemli ipuçları gelirken, memur ve memur emeklileri ek zam verileceği haberiyle meraklı bekleyişe geçti. Bununla beraber zamlar yaşlı, engelli, hasta bakım maaşlarına da yansıyacak. Öte yandan yeni haftada çalışanların gözü kulağı yeni maaşlar için yapılacak düzenlemelerde olacak. Asgari ücret için vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifinin ise bu hafta Meclis'te görüşülmeye başlanması bekleniyor.