Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 14:08

Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

2022 memur ve emekli zammı için geri sayım sürüyor. Asgari ücret 2022'nin yüzde 50'nin üzerinde açıklanması birçok çalışanı sevindirirken, artık gözler 2022 yılında uygulanacak memur ve emekli zammı ile beraber yeni maaşlarda olacak. Emeklilerin beklediği enflasyon oranı ile ilgili önemli ipuçları gelirken, memur ve memur emeklileri ek zam verileceği haberiyle meraklı bekleyişe geçti. Bununla beraber zamlar yaşlı, engelli, hasta bakım maaşlarına da yansıyacak. Öte yandan yeni haftada çalışanların gözü kulağı yeni maaşlar için yapılacak düzenlemelerde olacak. Asgari ücret için vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifinin ise bu hafta Meclis'te görüşülmeye başlanması bekleniyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

Asgari ücret 2022'in ardından tüm gözler yeni yılda uygulanacak emekli ve memur maaşları zammına döndü. Beklentilerin oldukça üzerinde, yarım asrın en büyük artışıyla beraber asgari ücret 4.253 TL'ye yükseldi. Bununla beraber Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için zamlı maaş beklentileri de arttı. Memurlar ve memur emeklileri için ek protokol ile ilave zam yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan emekli ve memur maaşları ile ilgili ipuçları da gelmeye başladı...

Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLANDI

Milyonların merakla beklediği asgari ücret 2022, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Yeni asgari ücret 4.253 TL olarak belirlenirken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan, hem işçiyi hem de işvereni sevindiren açıklamayı yaparak, asgari ücret 2022 ile gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

ASGARİ ÜCRET İÇİN VERGİ MUAFİYETİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Asgari ücretin sıcak gündemden kalkmasının ardından yeni yıl ile beraber tüm gözler emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarda olacakken, asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme 13 maddelik yasa teklifi ile TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

VERGİ KALKTIĞI İÇİN ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN AGİ DE KALKTI

Teklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırıldığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak. Brüt ücretleri 5.004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek. Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek.

Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar

Öte yandan asgari ücretin rekor bir düzeyde artırılmasının ardından hükümet emekli ve memur maaşları için de yine aynı parolayla çalışmalarını sürdürmeye başladı; "Emekli ve memurlar enflasyona ezdirilmeyecek."

SON DAKİKA