Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak ücreti belirlemek için Aralık ayında bir dizi toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari ücret için bu yıl farklı bir hazırlık var. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...