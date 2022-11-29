Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:08

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak ücreti belirlemek için Aralık ayında bir dizi toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari ücret için bu yıl farklı bir hazırlık var. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...