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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:08

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak ücreti belirlemek için Aralık ayında bir dizi toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Asgari ücret için bu yıl farklı bir hazırlık var. Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...

METE DİRİCE
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların gelirini etkileyecek asgari ücret zammı toplantılarını Aralık ayında gerçekleştirecek. Asgari ücret Temmuz zammı döneminde 5.500 TL olarak belirlenmişti. Peki asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Maraton başlıyor...

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM TAKVİMİ BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? TIKLA İZLE...

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aralık ayında işçi tarafında, işveren tarafında ve hükümet tarafında 3 toplantının yapılması bekleniyor. 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. ve son toplantıyla uzlaşma usulü asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte yeni hesap! Maraton başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

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