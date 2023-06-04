Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan'ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:03

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan'ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret bu yıl Temmuz'da yeniden artacak. Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni Kabine belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oldu. Bakan Işıkhan'ın ilk adımı asgari ücret olacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. Bakanlık yetkilileri Mart ayından beri optimum ücretin tespiti için saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal ödemeler de enflasyon farkları, refah payı ile belirlenecek. İşte asgari ücret için masadaki rakamlar...

FARUK ERDEM
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan’ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2023'te çifte rekorla belirlendi. Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL olan asgari ücret bu dönemde 455 dolar bandına yükselerek döviz bazlı rekor kırdı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e ve yeni Kabine'ye çevrildi. Meclis'te yasama döneme resmen başlarken, yeni Kabine üyeleri de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Bakan Işıkhan'ın çağrısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Emekliler, memurlar, taşeronlar, anneler için gelir artırıcı düzenlemeler peş peşe gelecek. Bu arada çalışanlar da Haziran ayında belirlenecek ikinci asgari ücreti beklemeye başladı.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan’ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NU TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bu toplantıya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Komisyonun diğer üyeleri ise işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan’ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından Işıkhan'ın ilk yapacağı işlerden birisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırmak olacak. Böylece milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ilgili süreç de başlamış olacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan’ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni rekorunu kıracak! Bakan Işıkhan’ın ilk mesaisi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

SON DAKİKA