ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çalışanlarımıza karşı adil olmak yalnızca bir zorunluluk değil ekonomik başarı için gerekliliktir. Bu anlayışla çalışma hayatındaki hakkaniyeti, emeğe saygıyı ön planda tutarak toplumsal refahı sağlayabiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim.

"KARARLI MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışıyla kararlı mücadele yürütüyoruz.

Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. Bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren bu süreci başarı ile yönettiğimizi düşünüyorum. En dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. İşçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlaya mesai arkadaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni, istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum."