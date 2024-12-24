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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:18

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

Son dakika asgari ücret haberleri... 2025 asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplandı. Komisyonun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? soruları yanıt buldu. Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücreti açıkladı. İşte son dakika asgari ücret haberinin ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

Son dakika asgari ücret haberleri... 2025 yılının asgari ücret zammını belirleme süreci sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yaptı. Toplantıda 2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söylemişti. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde bugün toplandı.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

SAAT BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı saat 20.30'da başladı. Bakan Işıkhan, toplantıda açıklamalarda bulundu.

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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çalışanlarımıza karşı adil olmak yalnızca bir zorunluluk değil ekonomik başarı için gerekliliktir. Bu anlayışla çalışma hayatındaki hakkaniyeti, emeğe saygıyı ön planda tutarak toplumsal refahı sağlayabiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim.

"KARARLI MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışıyla kararlı mücadele yürütüyoruz.

Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. Bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren bu süreci başarı ile yönettiğimizi düşünüyorum. En dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. İşçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlaya mesai arkadaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni, istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum."

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

2025 ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Asgari ücret maaş zammı oranı ne kadar oldu?

İŞÇİ KANADI TOPLANTIYA KATILMADI

Elde edilen bilgiye göre; Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına katılmayacağını açıkladı.

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