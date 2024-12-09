Asgari ücret fırsatçılarına izin verilmeyecek! Bakan Bolat’tan kararlılık vurgusu: Denetimlerde rastlıyoruz, bunlara müsaade etmeyeceğiz

"DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞARIYLA İLERLİYOR"

Gıda enflasyonunun bu yılın yaz aylarında TÜFE'nin altında kaldığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Gerek üretim arzının yüksekliği, gerekse de yaptığımız sektörel düzenlemeler ve denetimlerle bunu sağlamıştık. Kış ürünlerinin piyasaya turfanda olarak gelmesi ve hava şartlarının kötüleşmesiyle gıda enflasyonunun kasım itibariyle bir miktar yükseldiğini gördük. Ticaret Bakanlığı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Hazine ve Maliye bakanlıklarımızla bir bütün halinde hareket ediyoruz. Hedefimiz, öncelikli olarak enflasyonun 2026 sonuna kadar tek haneli rakama düşürülmesi. Bu konuda kararlıyız. Dezenflasyonist süreç başarıyla ilerliyor. Bu konuda perakende ticaret sektörüyle yakın diyalog ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bolat, düzenlemeleri yaparken ilgili tarafları dinlediklerini ve bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sektörel denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Bolat, piyasadaki fırsatçı uygulamaları engellemek için devlet ve hükümet olarak varlık gösterdikleri vurguladı.