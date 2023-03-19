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Haberler Galeri Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu
Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:53

Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

Depremin ardından işgücü kaybına uğrayan şehirlerde ücret politikaları altüst oldu. İşçiler karaborsaya düşünce birçok işveren kesenin ağzını açtı. Asgari ücret 20 bine dayandı.

Feride CEM
Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

Depremin ardından hızla ayağa kalkarak üretime başlayan birçok fabrika, yaşanan büyük göç nedeniyle şu sıralar çalıştıracak eleman bulmakta büyük sıkıntı çekiyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak ve göçü önlemek için özel asgari ücret konusunu gündeme alırken bölgede işçi karaborsası oluştuğu öğrenildi.

Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

Bazı fabrikaların siparişlerini yetiştirmek için başka fabrikaların çalışanlarına cazip teklifler götürdüklerini söyleyen işverenler, "Göç nedeniyle çalıştıracak eleman bulmakta zaten zorlanıyoruz. Bunun üstüne bir de çalışanlarımızı elimizden almaya çalışan fabrikalar var. İşçilerimize 'Bizimle çalışırsan gündüz 100 TL, gece vardiyasında da 250 TL fark veririz' diyorlar. Bu centilmenliğe yakışmıyor. Bu farkı veremeyecek çok firma var" açıklamasında bulundu.

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Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

NİTELİKLİ ATEŞ PAHASI

Aldığı siparişleri yetiştirmek ve uluslararası şirketlerle yaptığı kontratlara uymak zorunda kalan iş insanları için şu anda en önemli gündem çalıştıracak nitelikli eleman bulmak. Tesislerini ayağa kaldırmak ve makinelerini yeniden çalıştırmak için 24 saatini fabrikada geçiren işverenler SABAH'a şunları söyledi:

Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

"Nitelikli personelimizi kaybetmemek için yaşadığımız büyük zorluğa rağmen maaşlarına ciddi zamlar yapıyoruz. Asgari ücret kendiliğinden 15-20 bin liraya dayandı. İşçilerimizin makul ücret artış taleplerini imkânlarımız nispetinde karşılıyoruz. Nitelikli elemanda ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu."

Asgari ücret o rakama dayandı! Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu

GECE GELENE 250 TL FARK

İşverenlerin oluşturduğu karaborsada en yüksek tarife ise gece çalışmalarında uygulanıyor. İşçilerin yaşadıkları büyük travmadan dolayı gece çalışmak istememeleri üzerine bazı işletmelerin "Gece çalışırsan günlük ilave 250 TL veririm" dedikleri öğrenildi. Geceleri ailesini yalnız bırakabilen birçok çalışanın da bu teklifi kabul ettiklerini söyleyen işverenler,

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