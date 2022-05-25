Asgari ücret zammı 2022 son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mayıs ayının sonu gelirken temmuz zammı için çeşitli değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Normalde yılda bir kez yapılan artış Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucu belirleniyor. Bu yıl enflasyonla birlikte "asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ile yeşil ışık yakılan temmuz zammı için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni açıklamalar geldi. İşte 2022 asgari ücret ek zam son dakika haberleri…