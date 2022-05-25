Mayıs ayı biterken temmuz zammı için değerlendirmeler sürüyor. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini her fırsatta vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin çalışmaların sürdüğünü haber verdi. İşçi ve işveren "asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman?" sorularını gündemde tutmaya devam ediyor. Asgari ücret zammı 2022 son dakika haberleri kamuoyuna duyurulurken temmuzda zammın olup olmayacağı tartışılıyor. İşte asgari ücret ek zam 2022 son dakika gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranı ay bazında açıklanırken asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2022 temmuz zammının gelip gelmeyeceği milyonlarca vatandaşı etkileyen bir haber olacak.

İşte son dakika haberleri…