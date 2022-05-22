Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:33

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler son dönemde yakından takip edilmeye devam ediyor. Temmuz ayına geri sayım sürerken beklenen ek zam için sinyal veren açıklamalar da peş peşe geldi. Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin sürdüğüü ifade eden açıklamalarda bulundu. Şimdilerde ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli adımlar atılırken son ayların en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek onay açıklamasında...