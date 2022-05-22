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Haberler Galeri Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:33

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler son dönemde yakından takip edilmeye devam ediyor. Temmuz ayına geri sayım sürerken beklenen ek zam için sinyal veren açıklamalar da peş peşe geldi. Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin sürdüğüü ifade eden açıklamalarda bulundu. Şimdilerde ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli adımlar atılırken son ayların en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek onay açıklamasında...

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Asgari ücrete Temmuz zammı yurt genelinde gerek milyonlarca işçi gerekse işverenlerin gündeminde yerini alıyor. Yıl başında maaşlara rekor seviyede zam uygulanmış ve ardından geçtiğimiz aylarda yıl ortasında ek zam sinyalleri verilmişti. "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm gelişemeler ve son durum...

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...

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Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı için beklenen açıklama geldi! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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