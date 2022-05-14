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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:37

Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ek zam ile ilgili yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Yıl başında maaşlara rekor seviyede zam uygulanmış ve ardından geçtiğimiz aylarda yıl ortasında ek zam sinyalleri verilmişti. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak hükümetin değerlendirmelerinin sürdüğü biliniyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Vedat , konuya ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama gelmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için kritik süreç başladı. Temmuz ayına yaklaşırken normal şartlarda yılda bir kez zamlanan asgari ücretin bu yıl ikinci kez zamlanarak ek artış yaşaması bekleniyor. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in konuya dair açıklamaları…

Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

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Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.

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