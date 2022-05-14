Asgari ücret ek zam ile ilgili yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Yıl başında maaşlara rekor seviyede zam uygulanmış ve ardından geçtiğimiz aylarda yıl ortasında ek zam sinyalleri verilmişti. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak hükümetin değerlendirmelerinin sürdüğü biliniyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Vedat , konuya ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama gelmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...