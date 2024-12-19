Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
08:11
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için kritik gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun 3. toplantısı bugün gerçekleştirileceğinden dolayı tüm gözler 2025'teki asgari ücret artışı oranlarına çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?