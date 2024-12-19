Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:11

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için kritik gün geldi çattı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun 3. toplantısı bugün gerçekleştirileceğinden dolayı tüm gözler 2025'teki asgari ücret artışı oranlarına çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

2025 asgari ücret zammı, yaklaşık 7 milyon işçi ve işvereni doğrudan etkileyen en önemli gündem maddesi haline geldi. Yeni asgari ücretin belirlenme süreci devam ederken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3. toplantıya çevrildi. Bu toplantı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonlanması ve hükümete önerinin sunulması bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret artışı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BUGÜN 3. KEZ TOPLANILIYOR!

Yeni yılda geçerli olacak asagari ücret zammının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.30'da yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan bir başkan başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk olarak kabul edilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

  • YÜZDE 20'LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA
  • YÜZDE 25'LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA
  • YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA
  • YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA
  • YÜZDE 40'LIK ZAMDA 23 BİN 802 LİRA
  • YÜZDE 45'LİK ZAMDA 24 BİN 652,90 LİRA
  • YÜZDE 50'LİK ZAMDA 25 BİN 503 LİRA
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

4. TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK Mİ?
Dördüncü toplantının yapılıp yapılmayacağına dair soruya ise Işıkhan, "Önce üçüncü toplantıyı gerçekleştirelim, ardından duruma göre karar veririz. Ancak artık komisyonumuza ücret tekliflerinin sunulmasını bekliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

SON DAKİKA