ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK GÜN! Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25,30,35,40,45,50 zam yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan bir başkan başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk olarak kabul edilir.