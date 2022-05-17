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Haberler Galeri Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:55

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dönemin en çok gündemi meşgul eden konularından biri. Geçtiğimiz yıl sonunda asgaride yapılan rekor artışın ardından bu yılın başında gündeme gelen asgari ücrete ek zam konusu konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceği yönündeki konuşmaları ardından sorulan 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuzda zam var mı, ne kadar, kaç TL olacak? Sorular yanıt arıyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ek zam için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayı gelirken işçi ve işveren 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuzda zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar temmuz zammı konusundaki görüşleri şekillendiriyor. Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan rekor zammın ardından asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne zaman gelecek, ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...

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Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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