Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:55

Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman? 2022 temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dönemin en çok gündemi meşgul eden konularından biri. Geçtiğimiz yıl sonunda asgaride yapılan rekor artışın ardından bu yılın başında gündeme gelen asgari ücrete ek zam konusu konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceği yönündeki konuşmaları ardından sorulan 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuzda zam var mı, ne kadar, kaç TL olacak? Sorular yanıt arıyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri…