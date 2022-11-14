Asgari ücret zammı son dakika haberleri Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih olan Aralık ayının gelmesi ile birlikte sıkça takip edilir oldu. Asgari ücret için ilk toplantının 7-9 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili olarak, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.