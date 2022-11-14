Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
19:50
Son dakika haberi: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? sorusunun yanıtı Aralık ayına yaklaşılması ile birlikte daha da çok merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret rakamı için 'enflasyon karşısında koruyacak' vurgusunu sıklıkla yaparken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih de netleşti. Peki asgari ücret zammı nasıl belirleniyor? 2023 asgari ücret için öne çıkan rakamlar neler? İşte son dakika haberinin detayları!