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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 19:50

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? sorusunun yanıtı Aralık ayına yaklaşılması ile birlikte daha da çok merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret rakamı için 'enflasyon karşısında koruyacak' vurgusunu sıklıkla yaparken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih de netleşti. Peki asgari ücret zammı nasıl belirleniyor? 2023 asgari ücret için öne çıkan rakamlar neler? İşte son dakika haberinin detayları!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih olan Aralık ayının gelmesi ile birlikte sıkça takip edilir oldu. Asgari ücret için ilk toplantının 7-9 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili olarak, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ücret politikalarının esas hedefinin reel ücretlerdeki erimeyi önleyecek müdahalelerin yapılabilmesi olduğunu belirtti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette bunu gerçekleştirdiklerini, enflasyona karşı duyarlı olduklarını göstermek için temmuzda ücretleri koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğunu anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

"Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortaydan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: İlk toplantı tarihi belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

"Aralık ayının ilk haftasında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz."

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