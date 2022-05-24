SON DAKİKA

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her sene yapılan zamda ikinci ek zam olması yönünde görüşler olurken aynı zamanda yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut. Bu noktada, asgari ücret zammı ile ilgili gelecek son dakika açıklamaları bekleyenler "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz ayında mı ve ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı 2022 son dakika bilgileri.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

İşte son gelişmeler...