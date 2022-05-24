SON DAKİKA

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri takibi Mayıs ayının son haftasına gelinmesi ile birlikte yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere; her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından zam oranı açıklanmış oluyor. Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz ayında mı ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki; asgari ücret ek zam olacak mı ve ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı 2022 son dakika gelişmeleri.