Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
14:08
Atasever'in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in bugün saat 17:00'de 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen Yörünge Altı Araştırma Uçuşu için uzaya çıkacağını duyurdu. Bakan Kacır, bu misyon ile 'insanlı uzay araştırmaları' kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 7 bilimsel deneyin icra edileceğini bildirdi.