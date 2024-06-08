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Haberler Galeri Atasever'in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:08

Atasever'in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in bugün saat 17:00'de 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen Yörünge Altı Araştırma Uçuşu için uzaya çıkacağını duyurdu. Bakan Kacır, bu misyon ile 'insanlı uzay araştırmaları' kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 7 bilimsel deneyin icra edileceğini bildirdi.

Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uçuşun Türkiye saatiyle 17.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

ATASEVER BUGÜN UZAYA ÇIKIYOR

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.00 sularında Türkiye saatine göre 17.00'da New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.

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Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

EKİBİNİN ADI: GALACTİC 07

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.

Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

UÇUŞUN 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRMESİ PLANLANIYOR

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

ATASEVER 7 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

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