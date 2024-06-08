Atasever’in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu! Milyonlar o saate kilitlendi

ATASEVER BUGÜN UZAYA ÇIKIYOR

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.00 sularında Türkiye saatine göre 17.00'da New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.