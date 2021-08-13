Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız. Bu eserler arasında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, yine Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bizzat kendi kullandığı porselen kahve fincanları, kristal kadehleri ve porselen yemek tabakları yer alıyor. Aynı zamanda çok değerli gümüş eserlerde bulunuyor" diye konuştu.