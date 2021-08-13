Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Atatürk'ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler
Giriş Tarihi: 13.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 10:03

Atatürk'ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen minyatürlü baston açık arttırmada satılıyor. Bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Bastonunun Atatürk'e 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından hediye edildiği belirtildi.

Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık arttırmayla satılıyor. Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer aldığı bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

"BASTONDA OYMA SANATI KULLANILMIŞ"

Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"

Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

"Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."

Atatürk’ün minyatürlü bastonu satılıyor! İşte müzayede öne çıkan diğer eserler

Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız. Bu eserler arasında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, yine Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bizzat kendi kullandığı porselen kahve fincanları, kristal kadehleri ve porselen yemek tabakları yer alıyor. Aynı zamanda çok değerli gümüş eserlerde bulunuyor" diye konuştu.

SON DAKİKA