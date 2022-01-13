Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

"ZİGANA TÜNELİ'Nİ SADECE TRABZON VE GÜMÜŞHANE'Yİ İLGİLENDİREN BİR PROJE OLARAK GÖREMEYİZ"

Bakan Karaismailoğlu "Milletimiz için gurur kaynağıdır. Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon ve Gümüşhane'yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Biz burada, bu çalışmamızla, Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlıyoruz.