Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

Dünyanın en uzun üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz." dedi.