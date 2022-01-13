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Haberler Galeri Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz'in incisi Zigana Tüneli'nde ışık göründü tarih verildi!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:20

Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz'in incisi Zigana Tüneli'nde ışık göründü tarih verildi!

Dünyanın en uzun üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz." dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek "Artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafında bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımı ile "Zigana Tüneli Işık Görme Töreni", tünel içinde Zigana Dağı'nın 953 metre altında düzenlendi.

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Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar,Ak parti Gümüşhane milletvekilleri Cihan Pektaş,Hacı Osman Akgül,Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,Ortahisar belediye başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu,Gümüşhane belediye başkanı Ercan Çimen,Torul belediye başkanı Evren Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

"ZİGANA TÜNELİ TÜM ORTADOĞU VE AVRASYA ÜLKELERİNİN KARADENİZ'E ULAŞMASI AÇISINDAN HAYATİ DEĞERDE"

Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin tıpkı Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi Uluslararası ulaşım koridorlarının önemli bir parçası ve Dünya çapında bir eser olduğunu ifade etti.

Avrupa’da birinci dünyada üçüncü: Karadeniz’in incisi Zigana Tüneli’nde ışık göründü tarih verildi!

"ZİGANA TÜNELİ'Nİ SADECE TRABZON VE GÜMÜŞHANE'Yİ İLGİLENDİREN BİR PROJE OLARAK GÖREMEYİZ"

Bakan Karaismailoğlu "Milletimiz için gurur kaynağıdır. Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon ve Gümüşhane'yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Biz burada, bu çalışmamızla, Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlıyoruz.

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