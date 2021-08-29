Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini bildirdi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek. LOJİSTİK KORİDOR OLACAK Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak. AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİ ULAŞIMDA GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR RAHATLAMA YAŞAYACAK Bakanlık ayrıca yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktardı. TEK TÜPTE IŞIĞIN GÖRÜNMESİNE SON 1,2 KİLOMETRE KALDI Bakanlık, kazı işleminin yüzde 91'i tamamlanan tünelde beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmının tamamlandığını belirterek, Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 1,2 kilometre kalındığının bilgisini verdi. ERZURUM İLE TRABZON ARASINDA LOJİSTİK KORİDOR OLACAK YÜZDE 91 KAZI, YÜZDE 68 KAPLAMA İŞLERİ TAMAMLANDI