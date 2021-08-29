Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİ ULAŞIMDA GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR RAHATLAMA YAŞAYACAK



Projenin dünya ve Avrupa'nın sayılı büyük projelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakanlık, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşasının tüm hızıyla sürdüğünü ve yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini belirterek, tünelin yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.