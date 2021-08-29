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Haberler Galeri Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
Giriş Tarihi: 29.08.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 12:17

Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini bildirdi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

LOJİSTİK KORİDOR OLACAK

Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak

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Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİ ULAŞIMDA GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR RAHATLAMA YAŞAYACAK

Projenin dünya ve Avrupa'nın sayılı büyük projelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakanlık, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşasının tüm hızıyla sürdüğünü ve yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini belirterek, tünelin yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Bakanlık ayrıca yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktardı.

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