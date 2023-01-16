Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

Tüm dünya Türkiye'nin ürettiği İHA-SİHA teknolojisine gıpta ile bakarken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli İHA-SİHA'ları üreten BAYKAR'ı hedef aldı. Babacan'ın "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iftirası tepki çekmeye devam ediyor. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan Babacan'a sert çıktı. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.