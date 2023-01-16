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Haberler Galeri Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 17:15

Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

Tüm dünya Türkiye'nin ürettiği İHA-SİHA teknolojisine gıpta ile bakarken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milli İHA-SİHA'ları üreten BAYKAR'ı hedef aldı. Babacan'ın "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iftirası tepki çekmeye devam ediyor. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan Babacan'a sert çıktı. Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

CEVDET ÖZDEMİR
Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin sorulan bir soruya, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" cevabını vermesi yoğun tepkilere neden oluyor.

Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz" dedi.

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Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

"DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA BULAMAZSINIZ"

Rekabetten asla korkmadıklarının altını çizen Bayraktar, "Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHAlarıgla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"

Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."

Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!
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