Babacan ’Milli Teknoloji Hamlesi’ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Kirli siyasete alet edilemez!

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"

Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."