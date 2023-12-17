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Haberler Galeri Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.12.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 06:30

Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüzbinlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK
Bağ-kur’luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüzbinlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Bağ-kur’luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır.

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Bağ-kur’luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bağ-kur’luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, tüketicinin korunmasına yönelik bakanlık tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında,

Bağ-kur’luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...

bakanlık müfettişlerinin 11 ayda 100 binlerin üzerindeki denetimlerinde 1.3 milyar lira kestiğini, Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaların da 2.3 milyar liranın üzerinde olduğunu anlattı.

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